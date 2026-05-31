Calcio a 5: nulla da fare per la Cadi Under 17. In finale scudetto ci va la Lazio

Essere già tra le prime quattro d’Italia è un grandissimo orgoglio.

Da una parte l’emozione della Finals Scudetto e dall’altra una Lazio preparatissima, dal palleggio alle verticalizzazione, ha fatto il resto. Tantissimo palleggio e belle giocate per i capitolini che vincono con merito e si aggiudicano l’accesso alla finalissima.

I giovani giallo-bu invece, ritorneranno in campo per conquistare il bronzo italiano questa mattina alle ore 10 sempre sul campo di Guastalla al Pala Chiarelli-Donati.

Tre a zero nel primo tempo. La Cadi ha provato a combattere colpendo nella stessa azione pali e traverse.

Ci ha provato anche Aiello con una bordata. Nel secondo tempo, Onorati e compagni non molleranno.

Non basterà la doppietta di Turiano. Termina 9-2 con il powerplay che non sarà amico dei giallo-blu.