Reggio, grande successo per ‘The Mama Picnic’ – FOTO

Grande partecipazione per “THE MAMA PICNIC”, l’iniziativa dedicata al benessere materno e alla genitorialità organizzata da Giovanna Fallanca, educatrice perinatale e fondatrice di Giorni Felici, in collaborazione con l’ostetrica del consultorio Gebbione Angela Suni, la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Antonia Siclari, la biologa nutrizionista Desiree Minniti e la consulente del baby wearing Chiara Gerace.

L’evento si è svolto presso il Parco della Mondialità a Gallico Superiore e ha accolto numerose mamme, papà e bambini in una mattinata all’aria aperta all’insegna della condivisione, dell’ascolto e della creazione di una rete di supporto concreta per le famiglie.

Attraverso un’atmosfera semplice, accogliente e informale, le famiglie hanno avuto la possibilità di confrontarsi, rilassarsi e vivere uno spazio libero dal giudizio, accompagnati dalla presenza di professioniste dell’area materno-infantile.

L’iniziativa nasce dall’idea di offrire continuità di supporto non solo durante la gravidanza, ma anche nel delicato periodo del post parto, momento in cui molte famiglie possono sentirsi sole o prive di riferimenti.

Durante la mattinata sono stati condivisi momenti di dialogo, gioco, convivialità e confronto spontaneo, in un clima che molti partecipanti hanno definito autentico, sereno e profondamente umano. A grande richiesta, le organizzatrici stanno già valutando la possibilità di riproporre nuove iniziative dedicate al sostegno della maternità e della genitorialità sul territorio e non mancheranno le novità.