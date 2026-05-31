City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, grande successo per ‘The Mama Picnic’ – FOTO

Sostegno alla genitorialità a Reggio: al Parco della Mondialità si è svolto The Mama Picnic, l'evento dedicato alle famiglie

31 Maggio 2026 - 09:17 | Comunicato

THE MAMA PICNIC ()

Grande partecipazione per “THE MAMA PICNIC”, l’iniziativa dedicata al benessere materno e alla genitorialità organizzata da Giovanna Fallanca, educatrice perinatale e fondatrice di Giorni Felici, in collaborazione con l’ostetrica del consultorio Gebbione Angela Suni, la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Antonia Siclari, la biologa nutrizionista Desiree Minniti e la consulente del baby wearing Chiara Gerace.

THE MAMA PICNIC ()

L’evento si è svolto presso il Parco della Mondialità a Gallico Superiore e ha accolto numerose mamme, papà e bambini in una mattinata all’aria aperta all’insegna della condivisione, dell’ascolto e della creazione di una rete di supporto concreta per le famiglie.

THE MAMA PICNIC ()

Attraverso un’atmosfera semplice, accogliente e informale, le famiglie hanno avuto la possibilità di confrontarsi, rilassarsi e vivere uno spazio libero dal giudizio, accompagnati dalla presenza di professioniste dell’area materno-infantile.

THE MAMA PICNIC

L’iniziativa nasce dall’idea di offrire continuità di supporto non solo durante la gravidanza, ma anche nel delicato periodo del post parto, momento in cui molte famiglie possono sentirsi sole o prive di riferimenti.

THE MAMA PICNIC ()

Durante la mattinata sono stati condivisi momenti di dialogo, gioco, convivialità e confronto spontaneo, in un clima che molti partecipanti hanno definito autentico, sereno e profondamente umano. A grande richiesta, le organizzatrici stanno già valutando la possibilità di riproporre nuove iniziative dedicate al sostegno della maternità e della genitorialità sul territorio e non mancheranno le novità.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Attualità

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?