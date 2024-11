Serie D: in attesa della capolista, l’Akragas esonera di nuovo mister Bonfatto

Ultimo posto in classifica per i siciliani e domenica lo scontro durissimo con il Siracusa

“Secondo esonero per Lillo Bonfatto dal ruolo di allenatore dell’Akragas. Questa volta, però, la decisione ha il sapore e il sentore della condanna definitiva per il tecnico siciliano. Dopo la prima interruzione dei rapporti, avvenuta poco più di un mese fa, le strade del mister e della formazione della città dei Templi si separeranno in maniera definitiva.

Si tratta di una strada che appare intrapresa come il primo di una serie di passaggi sul piano tecnico, dopo l’ingresso in società (non ancora ufficializzato) del nuovo socio al fianco di Giuseppe Deni. Al posto della precedente guida tecnica, arriverà Giancarlo Favarin“.

fonte: sporticily.it