Futura Reggio Calabria sfida New Taranto: ritorno al Palattinà

Dopo oltre 20 giorni, la Futura torna in campo: domenica 27 marzo sfida casalinga contro la New Taranto per inseguire il sogno Playoff

Dopo una lunghissima pausa di campionato, dopo più di 20 giorni, la Futura ritorna in campo.

Nell’ultima sfida, in programma tre settimane fa, fu pareggio in casa della seconda forza del torneo, il Pescara.

Negli occhi dei tifosi Futura, c’è sicuramente quell’impresa in trasferta, ma, ancor di più, il gol di Paolo Parisi da centrocampo che decide la sfida del 29 marzo contro il Città di Melilli, tenendo ancora vive le possibilità di PlayOff della Futura.

Domenica il ritorno al Palattinà

Domenica 27 marzo, la Futura ritorna finalmente in casa.

Tre giornate al termine e sfida decisiva in ottica Playoff contro Taranto.

Con la salvezza in tasca da tantissimo tempo, Falcone e soci giocano una gara dura ma tutta da vivere.

La squadra è stata affidata temporaneamente a mister Tomassini.

Avversario ostico: arriva la New Taranto

Arriva la New Taranto che rievoca un altro fotogramma immenso di questa stagione: la storica qualificazione al secondo turno in Coppa Italia, ottenuta proprio in casa dei pugliesi.

Chimanguinho, calcettista che ha vinto a più battute lo scudetto, pedina totalmente fuoricategoria, è il giocatore più rappresentativo dei pugliesi.

Rodrigo Lopes e Boutabouzi completano il pacchetto stranieri.

Importante il nucleo degli italiani con Di Pietro, Grandinetti, Bottiglione, Giannace (doppietta per lui nella gara di andata), Quinto, accanto a Mirko Lupinella in porta, che in tanti ricordano vittorioso della cadetteria con Manfredonia.

Situazione rosa Futura

La Futura andrà a recuperare, dopo la squalifica, Pizetta e Scopelliti.

Mancheranno però il condottiero Honorio e Vitinho, sempre per squalifica.

Corsa Playoff e trasmissione della partita

Corsa PlayOff ancora in ballo: la sfida domenicale, la trasferta di Itria e la gara interna con la Ternana, unite ai risultati dagli altri campi potrebbero essere decisive.

La gara sarà trasmessa in diretta su YouTube sul canale ufficiale della Futura, con condivisione sulla pagina Facebook del club.

La replica dell’incontro andrà in onda sulla tv ufficiale del club, Reggio Tv, canale 77, lunedì successivo alle ore 18:00.