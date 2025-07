Reggio, nuovo record per il ‘T. Minniti’: crescono anche gli altri aeroporti calabresi

L'aeroporto dello Stretto segna un +57,5% e supera per la prima volta quota 90mila in un solo mese

Crescono i numeri, cresce la Calabria. SACAL, società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, ha annunciato di aver raggiunto e superato l’obiettivo dei 1,5 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2025.

Sono 1.558.671 i viaggiatori transitati complessivamente negli scali calabresi da gennaio a maggio, con un incremento del 34,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Numeri da record, spinti da performance positive in tutti e tre gli aeroporti. Il solo mese di maggio ha fatto registrare 408.902 passeggeri, +28,2% rispetto a maggio 2024, con una crescita significativa in ognuno degli scali:

Reggio Calabria : 90.003 passeggeri, +57,5% – superata per la prima volta la soglia dei 90.000 utenti in un solo mese;

: 90.003 passeggeri, – superata per la prima volta la soglia dei 90.000 utenti in un solo mese; Crotone : 36.493 passeggeri, +47,0% – mese migliore di sempre;

: 36.493 passeggeri, – mese migliore di sempre; Lamezia Terme: 282.406 passeggeri, +19,2% – anche in questo caso, maggio da record.

Soddisfatto Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL:

“I risultati di maggio confermano la solidità della nostra strategia di sviluppo. Abbiamo centrato l’obiettivo dei primi cinque mesi grazie a un lavoro corale che valorizza tutto il sistema aeroportuale calabrese. Ora puntiamo a superare i 4 milioni di passeggeri entro fine anno”.

Un traguardo che appare ora più vicino, sostenuto da una crescita costante e da un territorio sempre più attrattivo. SACAL, in sinergia con la Regione Calabria, continua a investire in infrastrutture, rotte e servizi, per rafforzare la connettività e accompagnare la crescita del traffico aereo con una maggiore attenzione al passeggero.

La Calabria vola sempre più in alto, pronta a vivere un’estate all’insegna della mobilità e del turismo.