Reggio, concluso il Campionato di Formula Wing: i nomi dei vincitori – FOTO

Si è concluso ieri il Campionato Italiano assoluto di Formula Wing a Reggio Calabria, un appuntamento di grande prestigio che ha visto i migliori atleti italiani sfidarsi in condizioni climatiche perfette, sullo scenario unico dello Stretto di Messina. In tre giorni di intense regate, sono state disputate complessivamente 21 prove, regalando uno spettacolo di alta vela e grande emozione.

Francesco Cappuzzo si conferma campione italiano

Il podio maschile ha premiato Francesco Cappuzzo, già Campione del Mondo nel 2023 e 2024 GWA Wingfoil Freefly Slalom, che si è confermato il campione italiano, davanti al giovane talento napoletano Ernesto De Amicis, doppio campione del mondo under 19 e attualmente portabandiera della nuova generazione, e al veterano Michele Capitani.

Charlotte Baruzzi trionfa nella categoria femminile

In campo femminile, successo per Charlotte Baruzzi, che ha conquistato il primo posto, seguita dalla promettente Marta Monge. La partecipazione di giovani e giovanissimi ha rappresentato un valore aggiunto, attestando l’interesse e il vivace fermento attorno alla nuova disciplina del wingfoil in Italia.

Reggio protagonista degli sport velici

L’evento, organizzato dal Circolo Velico Reggio con CKWI (Classe Kiteboarding e Wingfoil Italia) sotto l’egida della Federazione Italiana Vela ha consolidato Reggio Calabria come uno dei principali palcoscenici italiani per gli sport velici.