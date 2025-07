Tragedia alla Tonnara di Palmi: turista perde la vita

L’episodio evidenzia l’urgenza di dotare le zone turistiche di punti di atterraggio adeguati e accessi rapidi per i soccorsi

Una mattinata di vacanza si è trasformata in tragedia alla Tonnara di Palmi. Un uomo, in vacanza da Perugia, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava nei pressi del litorale, senza che i soccorsi potessero fare nulla per salvargli la vita.

Secondo quanto riportato da Inquieto Notizie, l’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Guardia Costiera. A causa della gravità della situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso regionale, che ha inizialmente tentato l’atterraggio nella zona più vicina, in località “Miami”. Le difficoltà logistiche hanno però costretto il velivolo a ripiegare sul porto di Palmi, con conseguente ritardo nelle operazioni di soccorso.

Nonostante l’impegno del personale sanitario e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo, lasciando sgomenti i bagnanti presenti e l’intera comunità palmese.

La vicenda ha sollevato interrogativi sull’effettiva accessibilità delle aree balneari in caso di emergenza. Senza entrare nel merito delle responsabilità, l’episodio evidenzia l’urgenza di dotare le zone turistiche di punti di atterraggio adeguati e accessi rapidi per i soccorsi, soprattutto in contesti naturalistici difficili da raggiungere.

Resta il dolore per una vita spezzata all’improvviso, in un luogo che doveva essere solo scenario di relax e vacanza.

fonte: Inquieto Notizie