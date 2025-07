Tragedia a Catona, 75enne perde la vita in mare: inutili i soccorsi

Tragedia a Catona: anziano muore in mare. Sul posto 118 e Polizia. Comunità sotto shock

Una tragedia ha colpito nella mattinata di ieri la spiaggia di Catona, quartiere a nord di Reggio Calabria. Un uomo di 75 anni (D.E.) è deceduto mentre faceva il bagno, presumibilmente colto da un malore improvviso.

Alcuni bagnanti presenti hanno lanciato immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti in pochi minuti gli operatori del 118 e una pattuglia della Polizia, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

L’area è stata transennata per consentire le verifiche del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, non vi sarebbero segni di traumi o eventi violenti: si ipotizza che l’uomo possa aver accusato un malore mentre si trovava in acqua.

Il dramma ha scosso profondamente la comunità e i bagnanti presenti in spiaggia.