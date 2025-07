Curva Sud: ‘Il sindaco ci ha detto di importanti interessamenti sulla Reggina’

In altra pagina del giornale abbiamo riportato una parte del discorso degli ultras rispetto alle richieste immediate nei confronti della società, del malcontento generale, del desiderio di vedere da subito una squadra costruita per vincere, altrimenti di cedere il club ad altri. A tale proposito i rappresentanti del tifo organizzato hanno dichiarato:

“Siamo stati autorizzati dal sindaco a riferire quello che si è detto durante l’incontro. Intanto anche lui è stanco di questa situazione. Ci ha anche detto che sono attualmente due i gruppi interessati alla Reggina ed entrambi di livello. Uno addirittura è presente al mondiale per club, ma non abbiamo capito in quale veste, mentre l’altra sarebbe imprenditoria del nord. Ci è stato anche riferito che esiste una trattativa in corso che sta portando avanti il patron Ballarino, ma lui non ne conosce i particolari. Abbiamo fissato un nuovo incontro la prossima settimana e questa volta con la presenza anche della società Reggina. Vogliamo sapere quello che hanno intenzione di fare, altrimenti li inviteremo a cedere e vigileremo anche sulle cifre che chiedono”.