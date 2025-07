Curva Sud: ‘Siamo stanchi. Lo squadrone o la cessione. Subito’

Manifestazione breve ma piena di contenuti quella che si è svolta a piazza Orange e organizzata dagli ultras della Reggina. Hanno parlato i due rappresentanti del tifo Filloramo e Lubrano: “Siamo qui perchè siamo stanchi, tutti. Abbiamo incontrato il sindaco e i due vicesindaci nella giornata di ieri e l’incontro è stato proficuo. Anche il primo cittadino ci ha manifestato la sua insoddisfazione aggiungendo che tra dieci giorni circa verrà a Reggio Calabria il gruppo di Sky Calciomercato e lui si vergogna perchè non c’è una squadra da presentare.

Vogliamo lo squadrone adesso, nomi importanti e un campionato solo da vincere. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, se non costruiranno lo squadrone dovranno cedere la società, altrimenti noi non andremo allo stadio e nessuno farà l’abbonamento. Non abbiamo sostenuto Ballarino, ma l’unica società che ha dato la possibilità di continuare a fare calcio a Reggio, ma adesso basta, vogliamo garanzie di promozione subito e anche per il futuro”.