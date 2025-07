Calciomercato: Barranco al Fasano, adesso è ufficiale

Dopo il tira e molla con la Reggina, Bruno Barranco firma con il Fasano come abbondantemente previsto. Un colpo importante per i pugliesi che si aggiunge a Loiodice, altro attaccante esperto in promozioni:

Leggi anche

Il comunicato

“L’US Città di Fasano ufficializza un altro grande colpo in attacco: arriva infatti dalla Reggina la punta argentina Bruno Ignacio Barranco, classe ‘97.

L’atleta albiceleste, cresciuto in patria con il Club Ferro Carril Oeste (realizzando 4 reti in 39 presenze in Primera Nacional), ha poi vestito le maglie dell’Olympiakos Volou e del Doxa Dramas in Grecia, e di Verbano, Stresa Vagante, Albenga, Caratese ed appunto Reggina in Italia.

Barranco, uomo d’area, in Serie D tra coppa e campionato ha collezionato 111 presenze, siglando 45 goal“.