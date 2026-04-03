Caso Merenda, Brunetti prende le distanze: ‘Ingenuità politica e mancanza di rispetto’

Il caso Merenda continua a far discutere. Nonostante il tentativo del candidato a sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro di chiudere rapidamente la vicenda, il ‘caso’ che vede protagonista il consigliere Merenda è tutt’altro che archiviato.

Tutto nasce dalla nota diffusa nei giorni scorsi dal consigliere Massimo Merenda, storico fedelissimo dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà, che aveva annunciato la propria volontà di affiancare il progetto del centrodestra:

Una presa di posizione che aveva immediatamente provocato la replica del candidato sindaco del centrodestra con un repentino ‘stop’.

“No alla candidatura. Non fa parte del mio progetto”. Tuonava la sera stessa, qualche ora dopo la diffusione della nota, Cannizzaro.

Eppure, al di là della chiusura ufficiale arrivata dalla conferenza stampa di ieri, il caso politico resta ancora aperto. Ad animare il dibattito, questa volta, è l’assessore del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, che a Live Break non ha nascosto la propria amarezza.

Un gesto consumato senza alcun confronto con chi ha condiviso con lui un lungo percorso amministrativo e politico.

“Non me lo aspettavo. Massimo Merenda è un amico e continuerà a esserlo, ma dal punto di vista politico ha dimostrato una grande ingenuità e anche una mancanza di rispetto verso i colleghi. La mattina eravamo insieme e io non sapevo nulla”.