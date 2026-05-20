La Redel passa il turno contro l’indomito Barcellona Basket

La Pallacanestro Viola ha affrontato il Barcellona Basket in Gara 3 al PalaCalafiore. Hanno iniziato bene i neroarancio, gestendo ottimamente il primo periodo, con un Laquintana in grande spolvero. Anche nel secondo quarto la Redel ha continuato a martellare gli avversari colpendoli spesso da tre con Clark e Marini. Hanno provato a reagire i siciliani nel terzo quarto, ma ha tenuto il passo la Viola. Nell’ultimo quarto, il Barcellona ha provato a farsi sotto, ma le triple di Clark e Fernandez hanno spento ogni speranza degli ospiti. Reggio Calabria in semifinale, chiusa la serie sul 2 a 1.

PRIMO QUARTO

Si inizia con diversi errori per compagine. Tripla di Di Marzio. Marini in step back. Tripla di Fiusco che vale il vantaggio. Marini in penetrazione per il 7 a 3. Laganà dalla lunetta, due su due. Aguzzoli in penetrazione. Laganà per il +6 neroarancio. Sebastianelli dalla lunetta due su due. Marini in penetrazione. Ancora Marini per il +8. Coach Bartocci chiama Time Out. Tripla di Laquintana. Laquintana guadagna la lunetta, uno su due. Laquintana in penetrazione. Aguzzoli dalla lunetta, due su due. Laquintana in penetrazione. Galipò dalla lunetta, due su due. Tripla di Sebastianelli che guadagna un fallo, che sbaglia. Marini dalla lunetta, zero su due. Laquintana dalla lunetta, due su due. Si chiude il primo quarto sul 25 a 14.

SECONDO QUARTO

Tripla di Clark. Tripla di Laquintana. Diversi errori per compagine. Laganà dalla media distanza. Okereke dalla lunetta, due su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Clark e guadagna un libero, che non trasforma. Tripla di Sebastianelli. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Marini. Malkic per il -16 degli ospiti. A Laquintana risponde Aguzzoli. Fernandez dalla lunetta, due su due. Si va all’intervallo lungo sul 43 a 25.

TERZO QUARTO

Laquintana in penetrazione. Tripla di Aguzzoli. Fiusco schiaccia. Fiusco in penetrazione. Aguzzoli da sotto canestro. Di Marzio dalla lunetta, uno su due. Fallo tecnico a Laquintana. Fraga dalla lunetta, due su tre. Clark per il 51 a 33. Laganà dalla lunetta, due su due. Maklic per Barcellona. Cessel da sotto canestro. Laquintana dalla lunetta, due su due. Fallo tecnico alla panchina della Redel. Malkic dalla lunetta trasforma il libero. Cessel in gancio per i siciliani. Laganà dalla lunetta, due su due. Si va all’ultimo quarto sul 57 a 40.

QUARTO QUARTO

Malkic da sotto canestro. Galipò dalla lunetta, uno su due. Malkic dalla lunetta, uno su due. Diversi errori per compagine. Coach Cadeo chiama Time Out. Sebastianelli dalla lunetta, due su due. Tripla di Fernandez. Tripla di Clark. Coach Bartocci chiama Time Out. Aguzzoli dalla lunetta, zero su due. Canestro di Marini. Sebastianelli per Barcellona, risponde Laganà. Okereke, due su due dalla lunetta. Tripla di Marini, risponde Sebastianelli. +15 a circa un minuto dalla fine. Spazio per gli Under della Viola. La Redel passa il turno con il risultato di 72 a 55.

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Il tabellino

Redel Reggio Calabria – Barcellona Basket 72-55 (25-14,18-18,14-15,15-15)

Redel Viola: Agbortabi 0, Fiusco 7, Marangon 0, Marinelli 2, Laganà 12, Fernandez 5, Zampa 0, Marini 16, Maresca 0, Clark 11, Laquintana 19, Macrillante 0. Allenatore Cadeo

Barcellona Basket: Okereke 6, Di Marzio 4, Aguzzoli 13, Malkiic 8, Sebastinanelli 16, Sindoni 0, Dancetovi 0, Cesel 4, Fraga 1, Galipò 3, Grivo 0. Allenatore Bartocci

Arbitri: Luca Beccore di Messina, Arturo Tartamella di Erice (TP)