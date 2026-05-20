Play off: il Catanzaro va in finale e si gioca la serie A con il Monza

Il Catanzaro scrive una pagina memorabile della propria storia e conquista la finale playoff valevole per la promozione in Serie A. Al “Barbera” finisce 2-0 per il Palermo, ma il pesante 3-0 conquistato dai giallorossi nella gara d’andata basta alla squadra di Alberto Aquilani per volare all’ultimo atto della stagione.

Una qualificazione sofferta, difesa con carattere e maturità contro un Palermo partito forte e deciso a riaprire il discorso. I siciliani riescono a vincere il match di ritorno, ma il Catanzaro tiene botta nei momenti più delicati e porta a casa il risultato più importante: la finale che vale un posto nella prossima Serie A.

Comunque vada, quella dei giallorossi resta una stagione straordinaria. Merito di un gruppo compatto e di un allenatore che ha saputo dare identità, qualità di gioco e spettacolo a una squadra capace di entusiasmare settimana dopo settimana. Aquilani ha costruito un Catanzaro moderno, coraggioso e vincente, trascinando una piazza intera a sognare il grande ritorno nella massima serie.

Adesso l’ultimo ostacolo si chiama Monza. La finale playoff si giocherà in due partite: l’andata è in programma il 24 maggio a Catanzaro, mentre il ritorno si disputerà il 29 maggio a Monza.

Non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore: tutto si deciderà nell’arco dei 180 minuti.

Intanto esplode la festa del popolo giallorosso. Dopo anni difficili e stagioni vissute lontano dai grandi palcoscenici, il Catanzaro è di nuovo lì, a un passo dal sogno chiamato Serie A.