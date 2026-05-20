Playoff Serie B, Reggio e Matera vincono e vanno in semifinale. Risultati quarti
Catanzaresi a un soffio dall'impresa cadono nell'ultimo quarto al Palasassi
20 Maggio 2026 - 22:20 | di Redazione
Si è conclusa gara 3 dei quarti dei playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.
Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola affronta in un’attesissima gara 3 il Barcellona Basket per decidere chi, tra le due squadre blasonate, stacca un biglietto per le semifinali. I neroarancio sono padroni di gioco e punteggio per larga parte della partita, e grazie ad un’ottima prova della difesa ottengono la vittoria senza subire mai i tentativi di ripresa dei siciliani.
Sugli altri campi, l’altra calabrese, la Basket Academy Catanzaro, in trasferta al Palasassi contro la Virtus Matera domina a lungo punteggio e ritmo gara, ma al termine del terzo quarto subisce la rimonta dei padroni di casa e cede il passo sul finale.
Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.
Gara 3 Quarti
Redel Viola – Barcellona Basket 72-55
Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro 75-69
Angri Pallacanestro – Action Now Monopoli (domani sera ore 20:30)
Quarti – Risultati delle serie
Felice Scandone Avellino – Esperia Olimpia Cagliari 2-0
Redel Viola – Barcellona Basket 2-1
Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro 2-1
Angri Pallacanestro – Action Now Monopoli 1-1
Semifinali
Virtus Matera – Felice Scandone Avellino
Redel Viola – vincente tra Angri Pallacanestro e Action Now Monopoli
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