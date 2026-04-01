Reggio, Merenda passa a Noi Moderati: ‘Con Cannizzaro candidato sono ancora più motivato’

Sono queste le dichiarazioni in una nota stampa del consigliere comunale di Reggio Calabria Massimiliano Merenda, che prosegue:

“Desidero ringraziare in modo particolare i coordinatori Nino, Foti, Pino Galati e Luciano Politi per il caloroso benvenuto e per la fiducia che mi hanno dimostrato. La loro professionalità e il loro impegno rappresentano per me un esempio di dedizione politica concreta. Colgo l’occasione per annunciare che rimetto le mie deleghe al Sindaco Battaglia, ringraziando di cuore tutti coloro che hanno riposto fiducia in me durante questo percorso. Un motivo in più per essere motivato è la presenza come candidato a Sindaco dell’onorevole Cannizzaro. La sua esperienza e il lavoro svolto in questi anni, anche attraverso numerosi emendamenti che hanno portato benefici concreti alla città, sono per me garanzia di competenza e passione. Sono certo che saprà mettere anima e cuore per valorizzare Reggio Calabria e riportare lustro alla nostra comunità”.