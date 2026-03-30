Comunali a Reggio, ufficiale: anche Lamberti Castronuovo candidato a sindaco
'Per una città normale', lo slogan scelto dal leader del Polo Civico, che si aggiunge a Battaglia, Cannizzaro, Pazzano e Nucera
30 Marzo 2026 - 19:41 | Redazione
Eduardo Lamberti Castronuovo scende in campo alle elezioni comunali di Reggio Calabria. Ufficiale la candidatura, che era già stata avanzata mesi fa, ma che adesso diventa definitiva.
‘Per una città normale’ lo slogan scelto da Lamberti, che si aggiunge quindi a Mimmo Battaglia (candidato per il centrosinistra), Francesco Cannizzaro (centrodestra) e i civici Anna Nucera e Saverio Pazzano.
La campagna elettorale entra adesso nel vivo, a meno di due mesi dall’infuocato appuntamento con le urne e 25 giorni dalla presentazione definitiva delle liste.