Cannizzaro candidato sindaco, Princi: ‘Reggio per te la ragione di ogni battaglia’

“Ci sono momenti in cui la coerenza di una vita intera diventa scelta. Questa è una di quelle scelte.

Chi ti conosce sa che Reggio Calabria per te è stata da sempre la ragione di ogni battaglia, la misura di ogni impegno”. Attraverso un post sui social, l’eurodeputata Giusi Princi si sofferma sulla candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria.

Prosegue l’ex vice presidente della Regione Calabria.

“Come parlamentare, dagli scranni dell’opposizione oltre che da quelli della maggioranza, hai fatto per questa città quello nessuno aveva mai osato fare — portandola dove meritava di stare, rimettendola al centro, restituendole dignità e voce.

Oggi quella voce chiede di più. E tu rispondi — come hai sempre fatto — senza esitare. Un sogno che diventa progetto. Una visione che ha orizzonti precisi: Reggio baricentrica, Reggio mediterranea, Reggio europea.

Una città che costruisce il suo futuro, mattone dopo mattone, con la competenza di chi crede, di chi conosce ogni vicolo di questa terra, con lo sguardo aperto sul mondo.

Non sarai da solo. Ci sarà la tua gente — quella che ti ha sostenuto in silenzio, quella che ha aspettato, quella che ha creduto anche nei momenti più duri.

Ci saranno i giovani — tanti, troppi lontani — che in te vedono il motivo più forte per tornare. Ci saremo noi, famiglia, affetto, radici.

La tua passione che non si spegne mai adesso è Reggio a chiederla. Tutta. Forza Francesco! Camminiamo insieme! Ti voglio bene”, conclude l’europarlamentare reggina.