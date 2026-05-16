Reggio abbraccia il nuovo ‘T. Minniti’: la città ha un moderno e futuristico terminal partenze – FOTO

Una giornata storica per la nostra città. Reggio ha un nuovo terminal all'avanguardia e futuristico

Reggio Calabria apre una nuova pagina per il suo aeroporto. Oggi il “Tito Minniti” inaugura il nuovo terminal partenze, prima vasta area funzionale della nuova aerostazione e simbolo concreto del rilancio dello scalo dello Stretto.

Un passaggio atteso, che arriva dopo anni complessi. L’aeroporto reggino ha attraversato crisi gestionali, riduzioni dei voli, occasioni mancate e perfino il rischio, più volte evocato, di un ridimensionamento drastico.

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Oggi il quadro è cambiato, grazie al lavoro della Regione Calabria e al nuovo percorso di Sacal che ha riportato centralità allo scalo, accompagnando una crescita che nel 2025 ha portato il Tito Minniti a sfiorare il milione di passeggeri.

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L’intervento comprende 3.600 metri quadri di nuova superficie pavimentata, 20.500 metri cubi di volume in ampliamento e 1.600 metri quadri di pareti vetrate inclinate. Gli spazi interni includono 670 metri quadri dedicati ai controlli di sicurezza, una sala imbarchi da 1.300 metri quadri con cinque gate e un’area commerciale da 300 metri quadri.

Anche l’architettura guarda al territorio. Le linee del progetto richiamano il paesaggio dello Stretto di Messina, con forme ispirate alle onde del mare e alle curve delle montagne reggine. La struttura è stata realizzata con 500 metri lineari di elementi prefabbricati e 350mila chilogrammi di acciaio.

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Per Reggio Calabria non si tratta solo di un’inaugurazione. Il nuovo terminal partenze rappresenta un cambio di passo per uno scalo che punta a diventare più moderno, più funzionale e più adeguato alle esigenze dei viaggiatori.

Il Tito Minniti prova oggi a consolidare il proprio rilancio e a guardare con maggiore fiducia ai prossimi anni.