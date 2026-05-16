City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio abbraccia il nuovo ‘T. Minniti’: la città ha un moderno e futuristico terminal partenze – FOTO

Una giornata storica per la nostra città. Reggio ha un nuovo terminal all'avanguardia e futuristico

16 Maggio 2026 - 18:53 | di Redazione

nuovo aeroporto tito minniti ()

Reggio Calabria apre una nuova pagina per il suo aeroporto. Oggi il “Tito Minniti” inaugura il nuovo terminal partenze, prima vasta area funzionale della nuova aerostazione e simbolo concreto del rilancio dello scalo dello Stretto.

nuovo aeroporto tito minniti ()

Un passaggio atteso, che arriva dopo anni complessi. L’aeroporto reggino ha attraversato crisi gestionali, riduzioni dei voli, occasioni mancate e perfino il rischio, più volte evocato, di un ridimensionamento drastico.

Leggi anche

nuovo aeroporto tito minniti ()

Oggi il quadro è cambiato, grazie al lavoro della Regione Calabria e al nuovo percorso di Sacal che ha riportato centralità allo scalo, accompagnando una crescita che nel 2025 ha portato il Tito Minniti a sfiorare il milione di passeggeri.

Nuovo Aeroporto Tito Minniti Inaugurazione

Leggi anche

L’intervento comprende 3.600 metri quadri di nuova superficie pavimentata, 20.500 metri cubi di volume in ampliamento e 1.600 metri quadri di pareti vetrate inclinate. Gli spazi interni includono 670 metri quadri dedicati ai controlli di sicurezza, una sala imbarchi da 1.300 metri quadri con cinque gate e un’area commerciale da 300 metri quadri.

nuovo aeroporto tito minniti

Anche l’architettura guarda al territorio. Le linee del progetto richiamano il paesaggio dello Stretto di Messina, con forme ispirate alle onde del mare e alle curve delle montagne reggine. La struttura è stata realizzata con 500 metri lineari di elementi prefabbricati e 350mila chilogrammi di acciaio.

Leggi anche

nuovo aeroporto tito minniti ()

Per Reggio Calabria non si tratta solo di un’inaugurazione. Il nuovo terminal partenze rappresenta un cambio di passo per uno scalo che punta a diventare più moderno, più funzionale e più adeguato alle esigenze dei viaggiatori.

Il Tito Minniti prova oggi a consolidare il proprio rilancio e a guardare con maggiore fiducia ai prossimi anni.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Aeroporto dello Stretto Tito MinnitiRegione CalabriaSacalReggio Calabria Attualità

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?