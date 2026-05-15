City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Aeroporto Reggio, nuova rampa di uscita dello svincolo per il ‘T. Minniti’

Anas ha accelerato i lavori sulla SS106 in vista dell'inaugurazione del nuovo terminal partenze del "Tito Minniti" prevista per domani

15 Maggio 2026 - 16:22 | di Redazione

svincolo malderiti reggio calabria

Anas aprirà oggi al traffico, prima dell’inaugurazione del nuovo terminal aeroportuale, la rampa di uscita dello svincolo di Malderiti in direzione Reggio Calabria-Taranto. L’attivazione della nuova viabilità, in configurazione di cantiere, è stata resa possibile grazie a un’accelerazione delle lavorazioni e consentirà di agevolare i flussi veicolari, garantendo fin da subito un accesso più fluido e sicuro ai passeggeri e ai residenti dell’area.

Leggi anche

Investimenti e sicurezza per lo svincolo di Malderiti

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale del più ampio processo di modernizzazione infrastrutturale del territorio, più volte richiamato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle istituzioni regionali. L’opera, del valore di oltre 1,6 milioni di euro, consentirà di razionalizzare il collegamento tra la ex SS106 ter e l’aeroporto, migliorando sensibilmente i livelli di sicurezza della circolazione.

Il progetto prevede infatti l’eliminazione dei precedenti incroci a raso presenti sulla SS106 Ter e il collegamento del quartiere di via del Tordo con la viabilità principale della SS 721. A questo primo stralcio seguirà una seconda fase di completamento, già stimata in circa 1,8 milioni di euro, che interesserà il completamento delle rampe di immissione e il collegamento “monte-mare”.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata è possibile chiamare il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Aeroporto dello Stretto Tito MinnitiAnasReggio Calabria Attualità

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?