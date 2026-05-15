Reggio, apre lo svincolo Malderiti. Cannizzaro: ‘Più sicurezza e accessibilità per l’aeroporto’

Svincolo Malderiti, opera attesa da tempo e considerata strategica per migliorare l’accessibilità all’aeroporto dello Stretto e la viabilità nell’area sud di Reggio Calabria, sta per aprire al traffico.

La nuova infrastruttura consentirà un collegamento più funzionale con lo scalo reggino, garantendo maggiore sicurezza per automobilisti, residenti e passeggeri diretti al “Tito Minniti”. L’apertura della rampa di Malderiti rientra nel più ampio percorso di potenziamento dell’accesso all’aeroporto, tema centrale nel dibattito cittadino degli ultimi anni. Un’apertura strategica nella giornata di oggi, proprio alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo terminal aeroportuale.

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Ad annunciare l’apertura è stato anche Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra, che ha sottolineato il valore dell’intervento per l’intera città.

“Tra pochi minuti si aprirà ufficialmente al traffico urbano uno svincolo tanto atteso, lo svincolo Malderiti, che darà più sicurezza ed un’accessibilità più funzionale al nostro aeroporto”.

Cannizzaro ha poi evidenziato il lavoro portato avanti attraverso la collaborazione tra diversi livelli istituzionali.

“Ringrazio l’Anas nazionale, il capo dipartimento di Anas regionale Luigi Mupo, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il direttore Moroni. Una sinergia istituzionale che abbiamo messo in campo soprattutto nel corso dell’ultimo anno, affinché si potesse aprire questo svincolo che serve all’aeroporto, ma serve a tutta quanta la città. Forza Reggio, forza Calabria”.

L’apertura dello svincolo Malderiti rappresenta dunque un passaggio concreto sul fronte della mobilità urbana e dell’accessibilità allo scalo. Un’opera che, nelle intenzioni, dovrà rendere più fluido il traffico verso l’aeroporto e alleggerire una zona nevralgica per i collegamenti cittadini.

L’intervento, già indicato dal Mit come parte del programma di ammodernamento della SS106 Jonica, viene oggi consegnato alla città in una fase particolarmente significativa per il rilancio infrastrutturale dell’aeroporto reggino.