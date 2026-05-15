Reggio, ripristinato tratto della SS18 a Santa Trada. Intervento da oltre 300 mila euro

Versace “Ancora una volta diamo risposte certe e tempestive al territorio

Prosegue con determinazione l’azione di riqualificazione delle infrastrutture viarie promossa dalla Città metropolitana di Reggio Calabria. Su input del sindaco facente funzioni, Carmelo Versace con il coordinamento del settore Viabilità guidato dal dirigente Lorenzo Benestare, sono stati avviati e ottimizzati i lavori di manutenzione straordinaria che interessano un’arteria fondamentale per i Comuni di Villa San Giovanni e Scilla.

Un’arteria strategica tra SS18 e A2

Il progetto riguarda il tratto stradale che funge da cerniera tra la linea di costa (SS18) e i grandi flussi di traffico (A2). L’intervento si sviluppa per circa 1,4 km partendo dall’innesto della Via Petrello e risalendo lungo Via Fiumara Alta, fino a raggiungere lo svincolo autostradale di Santa Trada. Un percorso che, per morfologia e posizione, necessitava di un intervento strutturale per garantire la massima incolumità agli automobilisti.

Versace: “Sicurezza e volano economico per il comprensorio”

“Oltre a innalzare i livelli di sicurezza, il rifacimento del manto stradale funge da volano economico per l’intero comprensorio. Il tratto interessato rappresenta infatti il principale biglietto da visita per i turisti diretti verso le eccellenze ricettive del territorio. Strutture di prestigio internazionale come l’Altafiumara Resort & Spa, realtà storiche quali l’Autostello, i numerosi B&B della zona alcuni ristoranti, potranno finalmente beneficiare di una viabilità adeguata ai loro elevati standard di accoglienza. Ancora una volta diamo risposte certe e tempestive al territorio, frutto di un impegno costante per le nostre comunità”. Così il sindaco facente funzioni Carmelo Versace.

I dettagli tecnici e l’investimento da 315mila euro

Tecnicamente, i lavori prevedono:

la stesa di nuovo tappeto d’usura;

la creazione di cunette per lo smaltimento delle acque piovane;

il rinnovo della segnaletica e delle barriere di protezione;

Grazie a una recente perizia di variante, l’investimento è stato portato a circa 315mila euro, assicurando un risultato duraturo e di qualità superiore per tutta la comunità e per il comparto turistico locale.