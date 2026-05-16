Nuovo ‘T. Minniti, Battaglia: ‘Un aeroporto che unisce lo Stretto. Reggio città dinamica’
Il primo cittadino di Reggio Calabria Domenico Battaglia: 'Si apre una nuova fase per la nostra città'
16 Maggio 2026 - 19:08 | di Redazione
Nuovo terminal ‘T’ Minniti’, giornata storica per Reggio Calabria. Tutte le istituzioni presenti oggi per il grande evento di inaugurazione della nuova area futuristica e moderna. Presente anche il sindaco f.f. di Reggio Calabria Domenico Battaglia.
Nel corso del suo intervento, Battaglia ha richiamato il valore strategico dello scalo reggino, definendolo un’infrastruttura decisiva per lo sviluppo del territorio.
Secondo il sindaco f.f., l’obiettivo resta quello di fare di Reggio Calabria una città “accogliente e dinamica”, capace di aprirsi al Paese e all’Europa.
Battaglia: “Il buon governo nasce dalle sinergie”
Uno dei passaggi centrali dell’intervento è stato dedicato al tema della collaborazione istituzionale. Per Battaglia, il rilancio dell’aeroporto non può essere il risultato di un’azione isolata, ma di un lavoro condiviso tra enti e soggetti diversi.
Il sindaco facente funzioni ha poi richiamato il ruolo di Comune, Regione, gestore aeroportuale e autorità di settore:
Un messaggio che arriva in una giornata simbolica per il Tito Minniti, dopo anni complessi segnati da difficoltà gestionali, incertezze sui collegamenti e timori sul futuro dello scalo.
L’aeroporto come gate dello Stretto
Nel suo intervento, Battaglia ha insistito sulla necessità di guardare al Tito Minniti non solo come aeroporto di Reggio Calabria, ma come infrastruttura dell’intera area dello Stretto di Messina.
Da qui il riferimento diretto al rapporto con Messina e alla dimensione metropolitana delle due sponde.
Per Battaglia, lo scalo deve diventare il punto di riferimento aereo di un’area vasta, con una vocazione naturale nel Mediterraneo.
Collegamenti intermodali e biglietto unico con Messina
Tra i passaggi più significativi anche quello dedicato ai collegamenti tra Messina e l’aeroporto Tito Minniti. Il sindaco facente funzioni ha ricordato il lavoro già avviato per costruire un sistema intermodale stabile.
L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso allo scalo anche per i cittadini messinesi, attraverso un sistema integrato.
Una visione che, nelle parole di Battaglia, dovrà proseguire nei prossimi mesi: “Reggio non vuole essere un luogo di passaggio”
Battaglia ha poi allargato il ragionamento al sistema complessivo dei trasporti. Porto, ferrovia, aeroporto e rete urbana devono dialogare meglio tra loro, offrendo servizi più rapidi ed efficienti.
Da qui il collegamento con la visione di Reggio Destinazione, il progetto che punta a rafforzare l’attrattività della città.
“Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase”
L’inaugurazione della nuova area partenze, secondo Battaglia, non chiude un percorso. Al contrario, apre una fase nuova per Reggio Calabria e per il suo aeroporto.
Una fase in cui, ha concluso il sindaco facente funzioni, Reggio dovrà continuare a credere nelle proprie possibilità, nella sua posizione geografica e nella sua identità mediterranea.
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