Comunali, Cannizzaro stoppa Merenda: ‘No alla candidatura. Non fa parte del mio progetto’
"A 20 giorni alla presentazione delle liste questa cosa non si può fare, semplicemente per motivi di opportunità" così Cannizzaro
01 Aprile 2026 - 18:31 | di Redazione
“Grazie di cuore a tutti i dirigenti dei partiti del centrodestra per il lavoro straordinario che stanno facendo nella formazione delle liste. Io ho appena chiamato Pino Galati, che è il leader di Noi Moderati Calabria, un mio caro amico. Grazie di cuore Pino a te e a tutti i dirigenti di Noi Moderati per il lavoro straordinario che state facendo. Però ho comunicato a Pino che questa candidatura non si può fare”.
Queste le dichiarazioni di Francesco Cannizzaro in un video pubblicato sui canali social. Il deputato di Forza Italia e prossimo candidato alle elezioni comunali di Reggio Calabria prosegue:
“Merenda, che attualmente è consigliere comunale delegato di Falcomatà, aderisce a Noi Moderati e quindi anche al mio progetto. Io ringrazio Merenda, non ho il piacere di conoscerlo personalmente, so essere una persona straordinariamente per bene, anche molto capace. Però anche io, nella qualità di segretario regionale di Forza Italia, ho accolto in tempi non sospetti persone che prima magari la pensavano diversamente da me. Ma i tempi erano giusti”.
“A 20 giorni alla presentazione delle liste questa cosa non si può fare, semplicemente per motivi di opportunità. Non fa parte del mio progetto. Quindi ho chiesto la cortesia a Pino di non accettare questa candidatura. Auguro il meglio a Massimiliano Merenda e ringrazio ancora Noi Moderati per tutto quello che continuerà a fare. Grazie di cuore”.