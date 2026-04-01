Comunali, Cannizzaro stoppa Merenda: ‘No alla candidatura. Non fa parte del mio progetto’

“Grazie di cuore a tutti i dirigenti dei partiti del centrodestra per il lavoro straordinario che stanno facendo nella formazione delle liste. Io ho appena chiamato Pino Galati, che è il leader di Noi Moderati Calabria, un mio caro amico. Grazie di cuore Pino a te e a tutti i dirigenti di Noi Moderati per il lavoro straordinario che state facendo. Però ho comunicato a Pino che questa candidatura non si può fare”.