Calciomercato Reggina: ecco il secondo colpo, arriva Ferraro. La formula del contratto

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Luca Ferraro che si lega al club con un contratto annuale con opzione.

Attaccante centrale classe 1997, nella stagione 2017/18 con il Sambiase ha realizzato 12 reti. Per due stagioni ha vestito la maglia della Morrone realizzando 21 gol nella prima annata e 15 reti in 23 presenze nella seconda.

Nel 2020/21 approda in Serie D dove milita con Gladiator, Angri e Rende. La sua carriera prosegue con esperienze in Italia e all’estero con il Tre Fiori, poi in Serie D con il Brusaporto e Sestese.

Dopo aver conquistato la promozione in Serie D con l’Oltrepò, nella scorsa stagione è tornato al Sambiase dove ha messo a segno 11 reti in 32 partite.