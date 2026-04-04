Reggio, Sorical: ‘La diga del Menta raggiunge la quota di massima regolazione’

Diga del Menta piena. Sorical parla di risultato chiave per il sistema idrico reggino. Nicolai: "Più serenità nei prossimi mesi e servizio garantito"

Sorical comunica “con soddisfazione” che la diga del Menta ha raggiunto la quota di massima regolazione, a seguito delle abbondanti nevicate e precipitazioni che hanno interessato il territorio negli ultimi mesi.

“Si tratta – sottolinea la società – di un risultato di grande rilievo per il sistema idrico reggino, che consente di rafforzare in modo significativo le riserve d’acqua destinate all’approvvigionamento potabile, garantendo maggiore sicurezza idrica per i cittadini.

Le condizioni meteorologiche favorevoli registrate nel periodo invernale e all’inizio della primavera hanno contribuito a un consistente incremento degli afflussi nel bacino, permettendo il progressivo riempimento dell’invaso fino al raggiungimento della soglia ottimale di gestione”.

Un risultato chiave per le riserve idriche destinate al potabile

Nicolai: “Segnale positivo dopo siccità e variabilità climatica”

“Il raggiungimento della quota di massima regolazione rappresenta un segnale estremamente positivo – dichiara l’amministratore delegato della Sorical Maurizio Nicolai– soprattutto in un contesto caratterizzato negli ultimi anni da fenomeni di siccità e da una crescente variabilità climatica.

Questo risultato consente di affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi, assicurando continuità e qualità del servizio idrico”.

Il raggiungimento della soglia ottimale di gestione viene evidenziato come un elemento di maggiore sicurezza idrica per i cittadini, in un contesto segnato negli ultimi anni da siccità e da crescente variabilità climatica, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità del servizio.

Fonte: Ansa Calabria