Mazzi nonimato ministro per il turismo, Calabrese: ‘Figura di alto profilo’

L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, esprime le proprie congratulazioni per la nomina di Gianmarco Mazzi a nuovo ministro del Turismo, formulando i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico.

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Calabrese: auguri al nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi

“Il nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi è una figura di alto profilo, che saprà guidare con competenza e visione un settore fondamentale per il Paese. Sono certo – dichiara Calabrese – che saprà proseguire con determinazione e visione il percorso di crescita e valorizzazione del comparto turistico nazionale, continuando il dialogo e la collaborazione istituzionale con le Regioni”.

Il ringraziamento a Santanchè e l’impegno per la continuità

“Un sentito ringraziamento all’ex ministra Daniela Santanchè per i progetti avviati e il lavoro svolto in stretta sinergia con le Regioni, valorizzando i territori e rafforzando il sistema turistico nazionale. Abbiamo condiviso un percorso importante – ricorda Calabrese – caratterizzato da una costante sinergia con i territori e da un’attenzione concreta alle esigenze delle Regioni ed è questo che desideriamo continuare a fare con il neo Ministro.

La nostra Regione è cresciuta e sta crescendo grazie ad una visione condivisa con il Governo della nostra leader Giorgia Meloni e, in modo particolare, ringrazio la ministra Santanchè per l’interessamento alla Calabria e la vicinanza concreta dimostrata anche nei momenti più difficili, come durante l’emergenza legata al ciclone Henry. Non da ultimo, il sostegno assicurato in occasione di tale evento ha rappresentato un segnale importante di attenzione e responsabilità istituzionale”.