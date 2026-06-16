Centro Mirabella di Reggio, la famiglia Praticò dopo l’aggressione: ‘Una ferita aperta ma andremo avanti’

“Non posso, e non voglio, nascondere quello che sento: quello che è accaduto è grave, è ingiusto, è inaccettabile! E non deve passare sotto silenzio. Perché il silenzio protegge solo chi sbaglia.

Il Centro Sportivo Mirabella è sempre stato, e continuerà ad essere, un luogo di rispetto, di sport, di divertimento, di famiglie, di sorrisi.

Nessuno potrà portarci via questi valori. Noi andremo avanti. Più segnati, sì, ma anche più consapevoli, più uniti che mai. Più determinati a non permettere che la violenza abbia l’ultima parola. Dalla famiglia Mirabella grazie a tutti voi dal profondo dei nostri cuori”, conclude il messaggio sui social.



Un episodio grave, dunque, che ha colpito una famiglia, uno staff e un luogo frequentato da bambini e genitori. Ma anche una vicenda che ha mostrato la reazione di una comunità capace di stringersi attorno a chi ha subito una violenza tanto assurda quanto inaccettabile.