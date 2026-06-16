Comune di Reggio, convocato il consiglio della quinta Circoscrizione
La seduta si terrà presso la Sala riunioni Galleria Palazzo San Giorgio, il giorno lunedì 22 giugno 2026 alle ore 10.00 in prima convocazione.
16 Giugno 2026 - 17:21 | Comunicato Stampa
Si informa che è stato convocato il Consiglio di Circoscrizione della V Circoscrizione – Reggio Centro-Sud.
La seduta si terrà presso la Sala riunioni Galleria Palazzo San Giorgio, il giorno lunedì 22 giugno 2026 alle ore 10.00 in prima convocazione.
In caso di mancanza del numero legale, la seduta si terrà in seconda convocazione il giorno martedì 23 giugno 2026 alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:
1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Presidente della Circoscrizione e di Consigliere circoscrizionale e relativa convalida, sulla base dell’autocertificazione prodotta, che sarà oggetto di successiva verifica da parte della Segreteria.
La seduta sarà presieduta dal Presidente Avv. Caterina PITASI.
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