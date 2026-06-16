City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Comune di Reggio, convocato il Consiglio della terza Circoscrizione

Il ritorno delle circoscrizioni una delle più importanti novità della nuova legislatura a Palazzo San Giorgio

16 Giugno 2026 - 17:01 | Redazione

chirico emanuela

Si informa che è stato convocato il Consiglio di Circoscrizione della III Circoscrizione – Reggio Nord in sessione ordinaria che si terrà presso la Sala delle Commissioni consiliari sita in Piazza Matteotti snc – Uffici Comunali Decentramento Catona il giorno 22/06/2026 ore 11:00 in prima convocazione.

In caso di mancanza del numero legale, la seduta si terrà in seconda convocazione il giorno 23/06/2026 ore 11:00. 

Avente il seguente ordine del giorno: 
1.Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Presidente della Circoscrizione e di Consigliere circoscrizionale e relativa convalida, sulla base dell’autocertificazione prodotta, che sarà oggetto di successiva verifica da parte della Segreteria.

La seduta sarà presieduta dalla Presidente D.ssa Emanuela Chirico.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?