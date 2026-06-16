Comune di Reggio, convocato il Consiglio della terza Circoscrizione

Si informa che è stato convocato il Consiglio di Circoscrizione della III Circoscrizione – Reggio Nord in sessione ordinaria che si terrà presso la Sala delle Commissioni consiliari sita in Piazza Matteotti snc – Uffici Comunali Decentramento Catona il giorno 22/06/2026 ore 11:00 in prima convocazione.

In caso di mancanza del numero legale, la seduta si terrà in seconda convocazione il giorno 23/06/2026 ore 11:00.



Avente il seguente ordine del giorno:

1.Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Presidente della Circoscrizione e di Consigliere circoscrizionale e relativa convalida, sulla base dell’autocertificazione prodotta, che sarà oggetto di successiva verifica da parte della Segreteria.

La seduta sarà presieduta dalla Presidente D.ssa Emanuela Chirico.