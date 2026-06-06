Reggio, proclamati i 5 presidenti di circoscrizione: al via una nuova era

Dopo la proclamazione del sindaco Francesco Cannizzaro, Palazzo San Giorgio ha vissuto un altro passaggio importante: ieri si è tenuta infatti la proclamazione dei nuovi presidenti delle circoscrizioni.

Un momento atteso, perché segna il ritorno pieno delle circoscrizioni nella vita politica e amministrativa della città. Organismi assenti da lungo tempo, destinati ad avere un ruolo diretto nel rapporto tra Comune, quartieri, periferie e frazioni.

I cinque presidenti proclamati

Il nuovo quadro delle circoscrizioni è adesso definito. I presidenti proclamati sono:

Simone Lacava, presidente della I Circoscrizione – Reggio Centro, che comprende Centro storico, Pineta Zerbi-Tremulini-Eremo e Santa Caterina-Vito.

Giovanni Muraca, presidente della II Circoscrizione – Reggio Est, area che comprende Trabocchetto-Condera-Spirito Santo, Orti-Podargoni-Terreti e Cannavò-Mosorrofa-Cataforio.

Emanuela Chirico, presidente della III Circoscrizione – Reggio Nord, che raccoglie Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, Gallico-Sambatello e Archi.

Giuseppe Cantarella, presidente della IV Circoscrizione – Reggio Sud, con riferimento ai territori di Ravagnese, Gallina e Pellaro.

Caterina Pitasi, presidente della V Circoscrizione – Reggio Centro-Sud, che comprende Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato.

Quattro presidenti al centrodestra, Muraca unica eccezione

Il voto circoscrizionale ha confermato il peso del centrodestra nei territori. Quattro presidenze su cinque sono andate alla coalizione che ha sostenuto Francesco Cannizzaro: Lacava, Chirico, Cantarella e Pitasi.

L’unica eccezione è arrivata dalla seconda circoscrizione, Reggio Est, dove Giovanni Muraca ha fermato la corsa di Antonino Ripepi, impedendo al centrodestra l’en plein.

Un nuovo ponte tra Comune e cittadini

La proclamazione dei presidenti non è soltanto un atto formale. È un passaggio politico e amministrativo rilevante.

Le circoscrizioni potranno diventare il primo punto di contatto tra i cittadini e Palazzo San Giorgio. Un presidio più vicino ai quartieri, utile per raccogliere segnalazioni, bisogni, criticità e proposte.

Strade, servizi, decoro, manutenzione, sicurezza urbana, vivibilità delle periferie: sono questi i temi sui quali i nuovi organismi saranno chiamati a misurarsi ogni giorno.

Con la proclamazione dei cinque presidenti, Reggio Calabria ritrova una rete di rappresentanza più vicina ai cittadini. Una novità che potrà incidere molto sulla gestione amministrativa della città, soprattutto se il dialogo tra Comune e circoscrizioni sarà costante e concreto. La sfida, adesso, sarà dare sostanza a questo ritorno.