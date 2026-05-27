Elezioni Reggio, Cannizzaro: ‘Orgoglioso del risultato nelle circoscrizioni’

"Avevamo promesso la nuova classe dirigente: volti nuovi e giovani. E così è stato" le parole di Cannizzaro

“Buongiorno. Stamattina il terzo caffè, hanno offerto loro, l’ho preso con Katia Pitasi, con Emanuela Chirico, con Peppe Cantarella e Simone Lacava, che sono, come parte politica, i nostri presidenti eletti. Perché, come sapete, il centrodestra ha conquistato quattro circoscrizioni su cinque. Evidentemente nei prossimi giorni incontrerò anche Giovanni Muraca, al quale formulo i migliori auguri di buon lavoro. Però questo era un momento un po’ nostro, di coalizione, del centrodestra”.

Queste le parole di Francesco Cannizzaro, neoeletto sindaco di Reggio Calabria, in un video pubblicato sui suoi canali social.

“Non li avevo visti ancora in queste ore, sono venuti a trovarmi e, insomma, ho manifestato loro la totale felicità e anche l’orgoglio di questa straordinaria vittoria. Perché, come abbiamo narrato in campagna elettorale, personalmente, da candidato sindaco, io ci tenevo moltissimo che le circoscrizioni potessero essere guidate dalla mia parte politica. È stato così e sono molto, molto contento. Quindi volevo fare i complimenti a Katia, che è stata bravissima; ad Emanuela, che ha vinto una battaglia strepitosa per la quale nessuno ci credeva e poi alla fine ce l’abbiamo fatta; Peppe Cantarella, che è stato magnifico e strepitoso, e il bravissimo Simone La Cava, che ha conquistato la prima circoscrizione. Siamo molto contenti, io sono molto contento ed entusiasta. A proposito, avevamo promesso la nuova classe dirigente: volti nuovi e giovani. E così è stato”.

Verso la proclamazione: i prossimi passi amministrativi

“Intanto siamo qui per abbracciarci e festeggiare. Ma io immagino sarò proclamato domani e quindi, subito dopo la mia proclamazione, faremo un punto con tutti i presidenti, compreso Giovanni, al quale rivolgo ancora gli auguri. E permettetemi di ringraziare anche Nino Repaci, che ha fatto una buona campagna elettorale che però purtroppo non lo ha visto vincitore, ma Nino fa parte della nostra… della nostra famiglia politica, della nostra squadra, e sarà un ottimo capo della opposizione in quella circoscrizione.

Leggi anche