Reggio, al MArRC la premiazione del concorso ‘In memoria di Olga’

Venerdì 29 maggio alle ore 10:00, alla presenza delle autorità, la splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga: La vita oltre”. L’evento, di altissimo valore civile e pedagogico, è promosso dalla Società Astronomica Italiana ed è un’attività fortemente voluta e sostenuta fin dal maggio 2008 dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per ricordare la piccola cittadina reggina Olga Panuccio, tragicamente scomparsa insieme ai suoi genitori.

Accanto all’Amministrazione Metropolitana, un ruolo cruciale nella crescita e nel supporto del progetto è stato svolto dal CIF (Centro Italiano Femminile) di Reggio Calabria, nella persona dell’allora presidente, la dottoressa Giovanna Ferrara. Giovanna ha creduto fermamente e sostenuto concretamente questo concorso fino alla sua morte. Per questo motivo, i promotori del concorso hanno inteso istituire una Targa Speciale alla sua memoria: un modo per ricordare il suo esempio di impegno sociale e di amore verso i più piccoli.

Memoria e cittadinanza attiva

Il Concorso non nasce per riportare l’attenzione pubblica su una ferita dolorosa, bensì per trasformare la memoria in cittadinanza attiva. L’obiettivo profondo è sollecitare gli adulti a una maggiore attenzione e responsabilità verso tutti i bambini, unendosi nel ricordo di tutti i piccoli cui è stata tragicamente negata la possibilità di un sereno avvenire.

Considerando il cielo stellato come il luogo ideale che accoglie ogni bimbo scomparso, l’iniziativa si rivolge agli alunni della Scuola dell’infanzia e primaria. I bambini sono stati invitati a osservare il firmamento e a tradurre le loro riflessioni in bellissime pagine scritte ed elaborati grafici.

La partecipazione delle scuole

Anche per questa diciottesima edizione la risposta del mondo scolastico è stata straordinaria, confermando la rilevanza nazionale del premio:

52 scuole partecipanti , provenienti in larga parte dalle regioni del Centro-Sud Italia;

, provenienti in larga parte dalle regioni del Centro-Sud Italia; 420 elaborati totali presentati, segno di un entusiasmo e di una sensibilità eccezionali.

Con i loro racconti e i loro disegni guidati dalla fantasia e dall’innocenza, i bambini hanno mirabilmente interpretato il senso del concorso, stabilendo attraverso le stelle un forte legame ideale con i coetanei a cui è stato strappato il diritto di diventare grandi e costruire il proprio futuro.

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La commissione scientifico-didattica

I vincitori sono stati decretati all’unanimità dalla commissione scientifico-didattica, che ha esaminato con cura i 420 lavori pervenuti e che risulta così composta:

Prof.ssa Anna Brancaccio , incaricata presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (supporto alle iniziative dell’ambito matematico-scientifico-tecnologico);

, incaricata presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (supporto alle iniziative dell’ambito matematico-scientifico-tecnologico); Prof.ssa Patrizia Caraveo , Presidente della Società Astronomica Italiana;

, Presidente della Società Astronomica Italiana; Dott.ssa Anna Maria Franco , Responsabile della gestione e organizzazione del Planetario Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

, Responsabile della gestione e organizzazione del Planetario Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria; Prof.ssa Angela Misano, Responsabile scientifico del Planetario Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dopo un attento esame dei lavori pervenuti, la commissione ha, per ciascuna delle sezioni individuate, dichiarato all’unanimità i seguenti vincitori:

Sezione IMMAGINE

Scuola dell’Infanzia

1° Premio

Luca Diaco

Scuola dell’Infanzia “Sottoferrovia”

ICS “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”

Mirto Crosia (CS)

2° Premio

Classe II C

Scuola dell’Infanzia “Cesinali”

IC “Aiello del Sabato”

Cesinali (AV)

3° premio

Tommaso Roberto

Scuola dell’Infanzia “Sottoferrovia”

ICS “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”

Mirto Crosia (CS)

Sezione TESTO/TESTO ILLUSTRATO

Scuola Primaria

1° Premio

Emma Errigo

IC “Nosside Pythagoras Moscato”

Reggio Calabria

2° Premio

Classe II A

IC “Francesco de Sanctis”

Moiano (BN)

3° premio

Giulia Cutrupi

IC “Carducci-V. da Feltre”

Reggio Calabria

Premio “Giovanna Ferrara”

Classi II A e II F

IC “Rende Commenda”

Rende (CS)