Comune di Reggio, convocato il consiglio della quarta Circoscrizione

Si informa che è stato convocato il Consiglio di Circoscrizione della IV Circoscrizione – Reggio Sud che si terrà presso la Sala convegni del Centro Civico Cosimo Cardea di Pellaro, il giorno: 23 giugno 2026 ore 10:00 in prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

“Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Presidente della Circoscrizione e di Consigliere municipale e relativa convalida sulla base dell’autocertificazione che sarà oggetto di successiva verifica.”

La seduta sarà presieduta dal presidente Giuseppe Cantarella, in caso di mancanza del numero legale , la seduta si terrà in seconda convocazione il giorno 24 giugno 2026 ore 10:00.