Comune di Reggio, convocato il consiglio della quarta Circoscrizione
La seduta si terrà presso la Sala convegni del Centro Civico Cosimo Cardea di Pellaro, il giorno 23 giugno 2026 alle ore 10:00
16 Giugno 2026 - 17:34 | Comunicato Stampa
Si informa che è stato convocato il Consiglio di Circoscrizione della IV Circoscrizione – Reggio Sud che si terrà presso la Sala convegni del Centro Civico Cosimo Cardea di Pellaro, il giorno: 23 giugno 2026 ore 10:00 in prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
“Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Presidente della Circoscrizione e di Consigliere municipale e relativa convalida sulla base dell’autocertificazione che sarà oggetto di successiva verifica.”
La seduta sarà presieduta dal presidente Giuseppe Cantarella, in caso di mancanza del numero legale , la seduta si terrà in seconda convocazione il giorno 24 giugno 2026 ore 10:00.
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