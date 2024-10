Reggina, Maurizi ko. Praticò alla vigilia: “Nuovi investitori? Non dovete chiedere a me”

L’indisponibile della Reggina, oggi, si chiama Agenore Maurizi. Il tecnico degli amaranto, infatti, ha dovuto saltare la conferenza stampa odierna, quella della vigilia dell’importantissima sfida al Monopoli. Ad incontrare gli organi di stampa, dunque, é stato il presidente del club di Via Petrara, Mimmo Praticò. Che dapprima ha annunciato il grande successo delle varie iniziative messe in atto dalla società sui biglietti del match di domani: “Credo che domani avremo circa un migliaio di persone in più al Granillo, c’é stata una grande adesione da parte delle scuole ed anche fra le donne. Vogliamo che tanti ragazzi possano creare entusiasmo”

Un doveroso pensiero, poi, il numero uno del sodalizio dello Stretto lo ha dedicato a Davide Astori: “Davanti ad una morte cosi improvvisa ed inaspettata, ci si deve assolutamente fermare a riflettere. La sua scomparsa deve far renderci conto che il pallone dev’essere vissuto in allegria”

Tante le voci, invece, che negli ultimi giorni vedrebbero una cordata di imprenditori orientali interessata al pacchetto di maggioranza della società: “Bisognerebbe fare queste domande, più che a me, a coloro che mettono in giro queste notizie. Per quanto mi riguarda, non mi risulta assolutamente nulla di tutto questo. Ho apprezzato molto le parole dell’assessore Latella, nonostante suo malgrado a volte non possa fare più di quanto già faccia. Aggiungo che la società, quando sceglie di non esprimersi su determinati rumors, lo fa consapevolmente, nell’interesse del bene della squadra”.

In merito alla partita di domani, invece, Praticò è stato chiaro: “Domani la Reggina scenderà in campo per vincere, non vogliamo alibi. Ripeto, certe voci non devono essere scusanti. Spero che sia una festa, per tifosi e squadra. Vogliamo che la piazza si riavvicini a questi colori. Se domani i ragazzi giocheranno con la bava alla bocca, anche qualora il Monopoli fosse più forte tecnicamente, sono certo che vinceranno”

Chiosa finale, poi, sulla possibilità che si raggiungano i playoff: “Per esperienza, nel corso di questa mia esperienza, ho sempre volato basso. Oggi, invece, spero che Reggio Calabria dia tutta la sua spinta che possa farci arrivare più in alto possibile. Io voglio vincerle tutte, non mi sento di mettere un limite al nostro collettivo”