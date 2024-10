Reggina-Monopoli, quando arriva il si del Lega? Intanto un’altra prevendita…

A quando una settimana di serenità? Solitamente il percorso di accompagnamento ad una gara casalinga è caratterizzato da notizie che riguardano gli allenamenti, la possibile formazione, la prevendita dei biglietti. Non bastavano le incertezze di un calcio sempre più poco credibile, il lungo rinvio del campionato, l’incertezza ancora esistente di squadre che non scendono in campo in attesa di andare altrove.

A tutto questo si aggiungono le problematiche strutturali di un impianto, il Granillo, una volta fortino inespugnabile e giudicato dai più, soprattutto dagli avversari, come stadio impressionante per la capacità di un pubblico di essere molto spesso il dodicesimo uomo, adesso invece vecchio, superato e deficitario.

Negatività che la settimana scorsa hanno portato ad una incertezza sull’agibilità risolta solo a poche ore dall’inizio dell’incontro con il Bisceglie, grazie alla firma del sindaco Falcomatà e che per la partita successiva, invece, hanno prodotto la chiusura dell’impianto, deciso dalla commissione di vigilanza.

Bruciata la prevendita in occasione dell’esordio casalingo per la Reggina, la decisione maturata con qualche giorno di anticipo per questo secondo confronto, seppur con il disagio di doversi trasferire a Vibo, lasciava presupporre che le cose potessero andare in maniera diversa.

Ed invece, a due giorni dalla sfida con il Monopoli, si rimane ancora in attesa del si da parte della Lega per la disputa del match, con le due società che hanno già trovato l’accordo. Anche in questa circostanza i tempi di prevendita saranno strettissimi.