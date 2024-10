Reggina, novità per il settore giovanile. Ci sarà un supervisore

“Per noi il settore giovanile è importantissimo e siccome la programmazione va fatta a lungo termine, abbiamo sottoscritto con Emanuele Belardi un contratto triennale”. Queste le dichiarazioni del presidente Mimmo Praticò il giorno della presentazione dell’attuale responsabile tecnico del settore giovanile amaranto.

E da quel momento il lavoro del buon Emanuele è stato incessante e proficuo. La costruzione di una squadra di tecnici e tra gli altri il ritorno a Reggio Calabria di Tonino Martino, l’inizio delle selezioni per la composizione dei vari organici. Oggi, sul piano dei risultati, in tutte le categorie si hanno riscontri parecchio interessanti, anche se l’obiettivo principale rimane quello della costruzione dei calciatori del futuro.

A potenziare ulteriormente la struttura, l’inserimento di una nuova figura che a breve verrà ufficializzata che è quella di Carmelo Romeo, figlio dell’ex dirigente della Reggina Calcio, conosciuto nell’ambito soprattutto del calcio a 5 per alcune esperienze da allenatore. Sarà il nuovo supervisore del settore giovanile della Reggina, con compiti ovviamente diversa da quelli di Belardi, al quale è riservata la direzione tecnica.

E’ bene precisare che ad oggi non si registra alcun ingresso in società per Carmelo Romeo, il suo sarà un incarico che prevede la sottoscrizione di un contratto.

