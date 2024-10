Reggina-Picerno, Garufo: ‘La strada è quella giusta. Continuiamo..”

Queste le dichiarazioni di Garufo, intervenuto in sala stampa, nel post Reggina-Picerno.

“E’ stato un altro banco di prova importante. Dopo Monopoli avevamo un giorno in meno di recupero rispetto a loro. Nella nostra piccola difficoltà ho apprezzato moltissimo l’aiuto del pubblico. Abbiamo raggiunto la terza vittoria consecutiva, ed in pochi lo stanno facendo in questo campionato. La strada è quella giusta, continuiamo cosi.

La classifica va guardata, è giusto che i tifosi si esaltano. Noi dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Si gioca molto sul fattore fisico e mentale. Stiamo dimostrando di non sottovalutare nessuno.”