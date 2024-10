Reggina, i pro ed i contro di un altro rinvio

Nel contesto del periodo più assurdo di sempre per il mondo del calcio, che ha vissuto mesi all’insegna di ricorsi, controricorsi, rinvii e contestazioni, ci mancava pure il maltempo.

Catanzaro-Reggina non si giocherà, la decisione è del sindaco Abramo che ha disposto “la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, “a causa delle avverse condizioni meteorologiche”.

Al lungo elenco di infrasettimanali da disputarsi in questa tribolata stagione, ce ne sarà da aggiungere un altro ed in questo momento sembra complicato riuscire ad individuarne la data. nel frattempo la Reggina è costretta all’ennesimo singhiozzo tra partite non giocate e trasferte obbligate come l’ultima al Luigi Razza, pur essendo in calendario gara casalinga. Ma di questo ne parleremo in altra pagina del nostro giornale.

Come spesso accade, a fronte di vicende di questa natura, vi sono ovviamente i pro ed i contro. I vantaggi sono sicuramente quelli di non incontrare dopo la batosta subita in casa con il Monopoli, una formazione molto forte come il Catanzaro, compagine costruita per vincere e fino al momento imbattibile in casa.

Aggiungendo poi la possibilità di avere un’altra settimana a disposizione per recuperare al meglio Alessio viola, diventato elemento indispensabile dopo il grave infortunio occorso a Maritato. Poi ancora il recupero mentale al termine di una settimana in cui le polemiche non sono mancate a squadra e tecnico, con la speranza che altri sette giorni di sosta possano tornare utili.

I contro? La scarsa continuità sicuramente, per un gruppo che ha iniziato la preparazione a metà luglio, si è ritrovata a giocare la prima di campionato quasi un mese dopo e su cinque confronti in calendario ne ha giocati solamente tre. Poi la classifica. E’ vero che è falsata da due match che si dovranno ancora disputare, ma l’impatto potrebbe essere quello di una rincorsa da effettuare già dalle prime giornate e per una squadra che lo stesso Cevoli ha definito fragile, potrebbe risultare un problema. Intanto, anche questa settimana, saremo ancora una volta spettatori.