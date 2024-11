Reggina-Sambiase: il messaggio dei tifosi ospiti. Saranno più di 500

Domenica al Granillo gara non semplice per la Reggina. Si sperava di arrivarci con quattro vittorie consecutive, ma il pareggio contro l’Akragas ha invece frenato la corsa degli amaranto. Viaggia invece in maniera regolare il Sambiase, matricola terribile che ha già battuto Siracusa e Vibonese e pareggiato contro la Scafatese, una sorta di ammazzagrandi collocata appena quattro punti dietro gli amaranto.

Saranno in tanti i tifosi al seguito della compagine ospite, si prevedono più di 500 spettatori. Nel fissare l’appuntamento per l’organizzazione della trasferta, molto bello il messaggio inviato sulla pagina facebook ufficiale US’01 Sambiase: “Per quelli che non viaggeranno con noi, chi si recherà lì (Reggio Calabria) dalla mattina, chiediamo di avere rispetto e di non sbandierare nessuno vessillo in giro per Reggio (che siano sciarpe maglie o cappellini). Riservateli per colorare il settore una volta arrivati allo stadio!!“.