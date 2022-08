Nel corso di una intervista sul campionato di serie B e qualche passaggio sulla lunga attesa del Palermo prima della scelta del nuovo allenatore, Roberto Stellone a TMW ha parlato anche di Reggina:

Strategia cambiata

"“Dal mio addio hanno cambiato strategia investendo tanto. E oggi è candidata a lottare per la promozione in Serie A rientrando tra le favorite per il traguardo finale. E adesso rimango in attesa. Capiterà l’occasione giusta, di nuovo".