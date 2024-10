Reggina, Taibi: ‘In arrivo altri due colpi, e non ne escludo un terzo’

Il Direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV nel corso della trasmissione Momenti Amaranto, condotta da Michele Favano.

Calciomercato

“Dovremmo chiudere a breve per Vasic, un esterno e poi siamo a posto. Bertoncini dovrebbe uscire, stiamo trovando un accordo con una squadra. Siamo convinti di aver allestito una buona squadra. Marcucci? Dobbiamo cercare di patrimonializzare. Mario Situm nasce come esterno offensivo, ma negli ultimi anni ha giocato come quinto di centrocampo. Ha gamba importante.”

Sulla gara di Salerno

“Mi è piaciuta la squadra a Salerno, abbiamo dettato gioco senza avere paura. Anche con la consapevolezza di essere una buona squadra. Dovevamo essere più cinici dopo il gol anche se hanno pareggiato su una casualità. Siamo stati alla pari con una squadra che punta in alto. Adesso dobbiamo dare continuità alla prestazione.”

“Ci ritroveremo Asencio contro al Pescara. Noi abbiamo fatto altre scelte. Questo è il mercato. E’ stato molto difficile smaltire tutta la rosa, avevo paura di ritrovarmi 4 giocatori fuori lista. Piano piano però siamo riusciti a farli uscire. Le entrate sono più semplici da fare, bisogna solo stare attenti a non sbagliare.”

Menéz ripreso da Sky

“Quando abbiamo parlato con Menéz, così come con Denis, ho avuto le sicurezze che cercavo. E lo abbiamo preso per questo.”