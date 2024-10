Reggina-Toscano, tempo quasi scaduto

Non c’è molto altro tempo. La Reggina ha atteso ed anche tanto, entro stasera il tecnico Mimmo Toscano dovrà comunicare alla società amaranto la sua posizione, rispetto a questioni da risolvere, e si spera risolte, con la sua società la Feralpisalò.

Sa bene quanto Massimo Taibi lo voglia alla guida della Reggina, il profilo in cima alla lista dei desideri è il suo, ma c’è un mercato che deve procedere in maniera, per la costruzione della nuova squadra.

E’ stato il DG Gianni a dichiarare che tra la società ed il futuro tecnico ci dovrà essere massima condivisione nel progetto e nelle scelte e per questo motivo ancora nessun affondo con i calciatori è stato fatto, nonostante una serie di contatti già avviati. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore.