Reggina e Zeman, avventura ai titoli di coda. Dopo la salvezza, è addio

E’ da considerarsi terminata l’avventura di Karel Zeman in riva allo Stretto. Manca l’ufficialità, ma salvo sorprese il tecnico boemo non sarà alla guida della formazione amaranto nella stagione 2017-2018. Il silenzio delle ultime settimane, successivo alla conquista della salvezza e alla conferenza-sfogo dello stesso Zeman, era già un forte indizio di separazione. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il tecnico boemo ha deciso dopo una lunga chiacchierata con i vertici societari di concludere la propria esperienza con la Reggina.

Sono giorni di riflessioni importanti in casa amaranto. Deciso per il cambio di guida tecnica, si dovrà pensare in fretta all’erede di Zeman e non solo. Anche il d.g. Martino potrebbe salutare, questo porterebbe ad una scompaginazione dell’assetto dirigenziale. Il massimo dirigente amaranto sta valutando se proseguire con l’esperto dirigente o cambiare rotta, affidandosi magari ad un direttore sportivo con un profilo differente, più giovane e ‘rampante’.