Reggina: operazioni in uscita. La resistenza del giocatore che non ti aspetti

Menez, Lafferty, Plizzari, da lunedi l’arrivo del giovane Lorenzo Peli e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche il definitivo si di Crisetig, dopo essersi liberato dal Mirandes. Poi quei famosi altri due calciatori accennati dal ds Taibi nel corso di una recente intervista non meglio identificati.

E queste sono fino al momento tutte le operazioni in entrata. E le uscite? Il percorso in questo senso è molto più complicato. In realtà le richieste non mancano, quello che manca, in alcuni casi è l’accordo economico tra calciatore e società, vedi Corazza, in altri la volontà al trasferimento. Tentenna De Francesco, stesso discorso per Manuel Sarao, mentre coglie di sorpresa il momentaneo rifiuto di Urban Zibert per il suo trasferimento alla Turris.

La società campana ha bussato più volte alla porta della Reggina, in maniera più insistente lo ha fatto per il centrocampista lo scorso anno in prestito al Bisceglie. Sembrava tutto fatto, ma ad un certo punto è stato lo stesso calciatore a prendere tempo, probabilmente pensando di poter trovare di meglio. Sarebbe stata questa la prima uscita ufficiale, se Zibert dovesse mantenere la propria posizione, non lo sarà più.