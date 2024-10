‘Ndrangheta: arrestato Domenico Creazzo per scambio elettorale politico mafioso

Città e Regione sotto shock per l’operazione della Polizia di Stato di questa mattina.

Di seguito la nota della Questura:

Con l’accusa di scambio elettorale politico mafioso è stato arrestato e posto ai domiciliari il Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Creazzo Domenico. Egli nel coltivare e realizzare il progetto di candidarsi e vincere le elezioni regionali del gennaio 2020, si era rivolto alla‘ndrangheta [in particolare a Laurendi Domenico] dapprima attraverso il fratello Creazzo Antonino in grado di procacciare voti, in cambio di favori e utilità, grazie alle sue aderenze con figure apicali della cosca Alvaro e poi direttamente, al fine di sbaragliare gli avversari politici.

