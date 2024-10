La Reggio Bic ‘ri’accoglie Mario Porto come nuovo dirigente accompagnatore

Un ritorno più che significativo che promette di arricchire il progetto sportivo della squadra e della società. La carriera sportiva di Mario Porto è unica e speciale ed ha scritto pagine indelebili della storia sociale e cestistica della Città di Reggio Calabria.

Porto, ex atleta di spicco, ha giocato nella massima serie tra la Cestistica Piero Viola Reggio Calabria, la Virtus Bologna, Petrarca Padova, Sassari e non solo.

Ha giocato in Coppa dei Campioni, l’attuale Eurolega, ha fatto parte della prima storica promozione in A di Reggio ma non solo.

Era già stato parte della Reggio Bic nel 2016. Per tanti anni è stato il team manager della Viola in A1 (anche con Manu Ginobili in campo). Vanta una carriera dirigenziale d’assoluto rispetto.

La sua presenza, grazie all’esperienza e alla competenza maturate nel corso degli anni, rappresenta un’importante aggiunta per il sodalizio reggino, che punta a migliorare ulteriormente i risultati ottenuti nella stagione precedente, cercando di garantire un campionato all’insegna della serenità e della stabilità.