Reggio, riparte il laboratorio delle danze popolari alla stazione FS Santa Caterina

Con la presentazione di giovedì 19 settembre alle ore 20,00 presso la Sala museo Pietro Germi dell’associazione Incontriamoci sempre ODV, nella stazione FS di RC S. Caterina parte la quattordicesima edizione del laboratorio delle danze popolari del centro sud Italia, diretto dalla Maestra Agata Scopelliti, con la sua esperienza trentennale, molto conosciuta in Italia, forte della sua tradizione della vallata del S. Agata, da Cataforio, con i centri di S. Salvatore, Mosorrofa e Cardeto, rispecchia la tradizione dei balli e dei suoni della tarantella della vallata del S. Agata ed Aspromontana.

Oltre 1200 persone hanno frequentato in questi anni i laboratori nella sala museo di Incontriamoci Sempre, divenuta un’importante centro di questa splendida tradizione,che ha allargato i confini con la conoscenza di danze tradizionali Pugliesi e Campane, ci riferiamo alla Pizzica e Tammurriata che affascinano tante persone a Reggio ed in Calabria.

Il programma per la stagione 2024/2025 è molto intenso e ricco di novità che saranno illustrati il 19, tanti anche gli stage in programma, il calendario si alternerà settimanalmente, già molte le adesioni pervenute per assistere alla presentazione del nuovo progetto che tende, oltre ad imparare le tecniche dei passi, dei suoni, dei ritmi, creare una forte aggregazione nel segno della condivisione e soprattutto dall’amicizia tra persone: questo è lo spirito della direttrice Agata Scopelliti e dell’associazione.

Appuntamento a giovedì 19 settembre alle ore 20,00 alla stazione FS RC S. Caterina, a fine serata la pasticceria Fragomeni offrirà il gelato. La serata è aperta e libera per tutti.