Reggio capitale della vela con la Mediterranean Cup

Reggio Calabria ospita la 38ª Mediterranean Cup: un weekend di vela internazionale dal 1 al 3 novembre

Dal 1 al 3 novembre 2024, Reggio Calabria accoglierà la 38ª edizione della Mediterranean Cup, storica regata internazionale organizzata dal Circolo Velico Reggio. Dal 1985, questo evento è diventato un appuntamento imperdibile per appassionati di vela e atleti provenienti da diverse nazioni, consolidandosi come uno dei più importanti eventi sportivi della città.

Mediterranean Cup: competizione e celebrazione a Reggio Calabria

La Mediterranean Cup rappresenta un momento di competizione e celebrazione per la città di Reggio Calabria, attirando bandiere di diverse nazioni. È previsto l’arrivo di circa 80 giovanissimi atleti, tutti tra i 9 e i 13 anni, che si sfideranno durante tre regate giornaliere sulle derive di classe optimist. Le regate si svolgono in un campo di gara naturale che offre condizioni ideali per la navigazione, grazie alla combinazione di vento, mare e correnti che solo lo Stretto di Messina può offrire.

Ospitalità e tradizione: Reggio Calabria accoglie la Mediterranean Cup

Oltre alla competizione, la Mediterranean Cup incarna lo spirito di ospitalità di Reggio Calabria, accogliendo i partecipanti con calore e offrendo loro un’esperienza che va oltre la gara. Ogni anno, il Circolo Velico Reggio lavora per garantire un evento che sia non solo una sfida sportiva, ma anche un momento di incontro e di scambio culturale tra velisti di tutto il mondo.

Un weekend di vela internazionale dal 1 al 3 novembre

L’appuntamento è dunque fissato per questo weekend: dal 1 al 3 novembre, Reggio Calabria si trasforma ancora una volta nella capitale della vela internazionale con la 38ª Mediterranean Cup, una manifestazione che è parte integrante del patrimonio sportivo della città e delle sue tradizioni marinare.