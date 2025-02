A Reggio arriva ADUNÀ: il nuovo concept serale di Filippo Hadu e Alessandro Donato

Domenica 16 febbraio alle ore 19:30 prende vita ADUNÀ, un evento esclusivo ideato da Filippo Hadu, DJ reggino di talento, che vanta esperienze di rilievo tra cui l’apertura dei concerti di Eros Ramazzotti, insieme a Alessandro Donato, figura di spicco della nightlife di Reggio Calabria.

Un’esperienza unica che unisce Food, Drink & Music, pensata per un pubblico adulto e selezionato, alla ricerca di un’atmosfera intima, di selezioni musicali raffinate e di un luogo dove ritrovarsi e condividere momenti autentici.

Un nuovo modo di vivere la domenica sera

Niente caos, niente compromessi. ADUNÀ è la scelta perfetta per chi desidera un evento curato nei minimi dettagli, dove il piacere di un aperitivo ricercato incontra il ritmo avvolgente della migliore selezione musicale.

L’appuntamento è al MIDA – Wine & Mixology (Lounge al Duomo), un ambiente sofisticato che si trasformerà nel punto di ritrovo ideale per chi ama il buon bere, le atmosfere eleganti e la musica che crea connessioni. In consolle, Filippo Hadu, pronto a guidare il pubblico in un viaggio musicale capace di unire e coinvolgere.

Atmosfere esclusive e convivialità

ADUNÀ non è solo un evento, ma un rituale di connessione e condivisione, un appuntamento imperdibile per chi ama circondarsi di buona musica, sapori ricercati e atmosfere esclusive.